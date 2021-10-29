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Dünya İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar
Dünya

İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bazı ülkeleri kırmızı listeye alan İngiltere yeni kararını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 10:09:00 -
İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar

İngiltere'nin 17 Mayıs'tan beri yürürlükte olan trafik ışığı uygulamasında kırmızı listede son kalan 7 ülke de Pazartesi itibariyle listeden çıkıyor.

Verilen son kararla tüm Covid-19 aşıları tamamlanmış yolcular da artık Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Peru, Panama, Haiti ve Venezuela'dan İngiltere'ye vardıklarında otel karantinasına girmek zorunda kalmayacak.

Ancak Kırmızı Liste uygulaması tamamıyla kaldırılmadı. Hükümet, böylece riskli gördüğü bir ülkeyi güncelleme sırasında yeniden kırmızı listeye koyabilecek.

Son kalan 7 ülkenin de listeden çıkarılması Birleşik Krallık'ın dört bölgesinden üçünde, İngiltere, Galler ve İskoçya'da Pazartesi gününde uygulamaya konulacak. Kuzey İrlanda'nın da yakın zamanda kararı uygulamaya alacağını açıklaması bekleniyor.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kararın "seyahat sektörü ve bu sektörde çalışanlar için büyük bir teşvik olacağını" söyledi:

"Bu kararı şu anda verebiliyoruz çünkü endişe ettiğimiz yeni varyantlar artık üst düzey tıp danışmanlarımız için endişe verici kategorisinde sayılmıyor."

Ulaştırma Bakanlığı da "Delta varyantı artık Dünya genelinde birçok ülkede baskın varyant. Bu da bilinen varyantların Birleşik Krallık'a girişlerde yaratacağı riski azaltıyor ve hükümet de bu yedi ülkeyi kırmızı listeden kararlı bir şekilde çıkarabiliyor" açıklaması yaptı.

İngiltere, diğer ülkelerden gelenlerin kendi belirledikleri yerlerde karantinaya girmek zorunda kalmaması için kabul ettikleri aşıların da sayısını artırdı. Artık 135'ten fazla bölgede ve ülkede vurulan aşılar kabul edilecek.

Tüm bu değişimleri Pazartesi günü yerel saatle sabah 4'te uygulamaya konulacak.

3 haftada bir karar alınıyor

Kırmızı liste, her üç haftada bir güncelleniyor. Daha önce kırmızı, sarı ve yeşil listelerin yer aldığı sistemde Ekim ayı başından bu yana ülkeler sadece "kırmızı liste" ve "diğerleri" şeklinde ikiye ayrılıyordu.

Shapps, kırmızı liste sisteminin gelecek yılın başında yeniden değerlendirileceğini; ancak bu süre içinde birkaç yüz otel odasının her ihtimale hazırlıklı olmak için boş tutulacağını söyledi.

Kırmızı listede olan ülkelerden gelen yolcular, aşı durumuna bakılmaksızın, 2.285 pound olan ücretini de kendileri ödeyerek 10 gece hükümetin belirlediği otellerden birinde kalmak zorundaydı.

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