İngiltere'deki TIR dehşetinde yeni detaylar! 100 bin TL ödemişler

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tur içinde bulunan cesetlerin kimlikleri ile incelemeler sürerken, yetkililer tarafından hazırlanan raporlarda ölenlerin büyük çoğunluğunun Vietnamlı göçmenler olduğu ortaya çıktı.

Vietnamlı göçmenlerden İngiltere'ye yasadışı yollarla geçiş ücreti olarak 80 bin ila 100 bin TL arasında değişen ücretler alınıyor.





Daily Mail gazetesinden kimliğini gizleyen bir gazetecinin ulaştığı insan kaçakçısı Kastrijot Ahmati, insanlık dışı koşullarda gerçekleştirilen yolculuklar için 'müşterilerinden' yaklaşık £14,000 (100 bin TL) istiyor.

Daily Mail gazetesinin elde ettiği bilgilere göre insan kaçakçıları Arnavutluk Tiran'dan İngiltere'ye ulaşmaları için göçmenlere sahte belgeler düzenliyor.

Facebook sayfasından göçmenleri ağına düşüren Ahmati, yüklü meblağlar karşılığında Avrupa'ya ulaşım vaadi sunuyor.

İngiltere'nin güneybatısındaki Essex'te bir kamyonun içinde 39 kişinin cesedi bulunmuş, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiği belirlenmişti.