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Dünya İngiltere’deki bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü
Dünya

İngiltere’deki bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-29 22:19:00 -
İngiltere’deki bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İngiltere’nin kuzeyindeki Southport bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda can kaybı arttı. Polis, saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 6’sı ağır 9 kişi olduğunu açıkladı. Saldırıyı engellemeye çalışan 2 yetişkinin yaralılar arasında bulunduğunu aktaran polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırının saikinin henüz belli olmadığını söyledi. Polis, ayrıca saldırının şu anda terörle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Polis, 17 yaşındaki saldırganı olayın ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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