İngiltere’de zengine özel vergi talebi

Britanya’da da uzmanlar, Johnson hükümetine 260 milyar sterlinlik bir servet vergisi paketi önerdi. London School of Economics ve Warwick Üniversitesi ekonomistleri ve vergi uzmanlarının oluşturduğu Servet Vergisi Komisyonu isimli grup Britanya hükümetine pandemi koşullarıyla mücadele sürecinde vergileri artırmanın en etkin ve adil yönteminin toplumun en zengin kesiminin vergilendirilmesi olduğunu belirtti.



Zenginlere yönelik uygulanacak olan servet vergisiyle 5 yıllık süreçte 260 milyar sterlinlik vergi artışı kaydedebilir. Uzmanların analizine göre servet vergisi KDV’de 6, gelir vergisinde 9 puanlık artışa denk seviyede bir katkı sunabilir.