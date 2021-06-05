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Spor İngiltere'de yılın futbolcusu belli oldu
Spor

İngiltere'de yılın futbolcusu belli oldu

İngiliz devi Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 21:08:00 -
İngiltere'de yılın futbolcusu belli oldu

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Ruben Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

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