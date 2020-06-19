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Aktüel

İngiltere’de yağ fabrikasında patlama: 3 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan yağ fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:02:01 -
İngiltere’de yağ fabrikasında patlama: 3 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan yağ fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada 3 işçi yaralandı.


İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Erith bölgesindeki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralanırken, fabrikada yangın çıktı. Yetkililer, yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktarırken, 6 itfaiye aracı ve 40 itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Yangın nedeni ile bölgede bulunan 400’den fazla çalışan tahliye edildi. Patlamanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

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