İngiltere'de vaka sayıları giderek artıyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 548 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 958 bin 868'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 301'e yükseldi.

Kısıtlamalar sona erecek

İngiltere'de pandeminin başlamasından bu yana 8 Ocak'ta 67 bin 803 vakanın kaydedilmesi ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Ocak ayında vakaların zirve yapmasıyla beraber ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 19 Temmuz'da tamamen sona ermesi planlanıyor.

Günlük vakaların 100 bine çıkması bekleniyor

İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesiyle artış gösteren Kovid-19 vakalarının 19 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen sona ermesinin ardından 100 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber günlük Kovid-19 vakalarının 100 binin üzerine çıkacağını belirtmişti. Javid, vaka sayılarının yükselmesine rağmen aşılamaya birlikte hastaneye yatış ve can kayıplarında önemli oranda düşüş yaşandığını belirtmişti.

Yetişkin nüfusun yüzde 64.6'sı tamamen aşılandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 514 bin 492 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve yetişkin nüfusun yüzde 86.4'ünün ilk doz aşısını yaptırdığı belirtildi. Toplamda 34 milyon 27 bin 302 kişiye ise aşının ikinci dozunun uygulanmasıyla yetişkin nüfusun yüzde 64.6'sının tamamen aşılandığı aktarıldı.