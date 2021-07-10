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Dünya İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor
Dünya

İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 367 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 21:32:00 -
İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 367 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 89 bin 893'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 128 bin 399 oldu.

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