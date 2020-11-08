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Dünya İngiltere'de tuhaf araştırma: Koronavirüsün çaresi soğuk algınlığına yakalanmak
Dünya

İngiltere'de tuhaf araştırma: Koronavirüsün çaresi soğuk algınlığına yakalanmak

İngiltere'de University College London ve Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 koronavirüsü de etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:11:00 -
İngiltere'de tuhaf araştırma: Koronavirüsün çaresi soğuk algınlığına yakalanmak

Soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların koronavirüsü etkisiz hale getirebileceği belirtildi. 2011 yılına kadar uzanan koronavirüs salgını başlamadan önce alınan 300 kan örneğindeki antikorları inceleyen uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık yüzde beşinin çok yönlü antikorlara sahip olduğunu buldu. 16 yaşından küçük bir grupta bu oranın yüzde 44'e kadar çıktığı belirltildi.

Bilimsel 'Science' dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı olan Francis Crick Enstitüsü'nden Kevin Ng, "Sonuçlarımız, çocukların çapraz reaktif antikorlara sahip olma olasılığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun nedenini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çocukların diğer corona virüslere daha düzenli maruz kalmasına bağlı olabilir. Çocuklarda gözlemlediğimiz bu yüksek seviyeler, Covid-19 ile ciddi şekilde hasta olma olasılıklarının neden daha düşük olduğunu açıklamaya da yardımcı olabilir" dedi.

Öte yandan, uzmanlar, soğuk algınlığının ve söz konusu antikorların Covid-19'a karşı bağışıklık kazandıracağının garantisi olmadığı konusunda da uyardı.

Kısa boylular risk altında

Singapur'da, gerçekleştirilen yeni bir araştırma ise kısa boylu kişilerin ve çocukların corona virüs damlacıklarına temas etme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ve bu nedenle daha büyük risk altında olduklarını ortaya koydu.

Virüs damlacıklarının yollarını bir bilgisayar programıyla hesaplayan araştırmacılar, büyük damlacıkların kısa süre içinde yere düştüğünü gördü. Bu durum, kalabalık içide kısa boyluların veya çocukların yüzüne bu damlacıkların temas etme ihtimalini artırıyor.

Uzmanlar, 1.65'den daha kısa kişilerin, kalabalıktaa diğer kişilerle daha fazla mesafe koyması gerektiğini ve iki metrenin bu kişiler için yeterli olmadığını ifade ediyor.

 

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