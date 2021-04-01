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Dünya İngiltere'de tarihi keşif
Dünya

İngiltere'de tarihi keşif

Arkeologlar, İngiltere'nin Kuzey Yorkshire eyaletinde Neolitik Çağ'dan kalma 6 bin yıllık tuz üretim alanı keşfetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:01:00 -
İngiltere'de tarihi keşif

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki yeni bir arkeolojik keşif, Neolitik dönemde insanların bölgede yaklaşık 6 bin yıl önce tuz ürettiğini kanıtladı. Keşfedilen bölgeyle birlikte, İngiltere'de daha önce 4 bin yıl öncesine dayandırılan tuz üretiminin, 2 bin yıl daha öncesine kadar gittiği ortaya çıktı.

Öte yandan arkeolojik keşifle birlikte bölge, Batı Avrupa'daki en eski tuz üretim alanları arasına da girmiş oldu.

"Keşif bakış açımızı değiştirdi"

Loftus kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte yapılan kazılar neticesinde üç ocak, kırık çanak çömlek parçaları, tuz izleri, taş eserler ve bir depolama çukuru bulundu. Elde edilen bulgular, tuzun bölgede işlendiğinin kanıtları olarak gösterildi.

Guardian'a verdiği demeçte arkeolog Steve Sherlock, "Keşif, Neolitik dönemde insanların çiftçilik yapma, yemek hazırlama ve pişirme becerisine bakış açımızı değiştiriyor. Bu endüstriyel sürecin nasıl geliştiğine, nasıl pazarlandığına ve dağıtıldığına dair dinamikler hakkında düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık sınırları içerisinde önceden bilinen en eski tuz üretim alanı, M.Ö. 1400 yılına dayandırılıyordu.

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