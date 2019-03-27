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İngiltere'de sosyal medya tehdidine gözaltı

İngiltere'de Brexit karşıtı bazı parlamenterleri sosyal medyada iç savaşla tehdit eden 2 kişi gözaltına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:13
İngiltere'de sosyal medya tehdidine gözaltı

Brexit karşıtı parlamenterler Anna Soubry, Chuka Umunna, Angela Smith, Sarah Wollaston ve David Lamm, kapıya asılı bir Tatar yayı fotoğrafının da yer aldığı mesajlarla tehdit edildi.

"Sheffield ve Yorkshire Doğrudan Brexit Eylem Grubu (Sheffield and Yorkshire Direct Action Brexit Group)" adlı Twitter hesabından gönderilen mesajlarda, "Biz iç savaşa hazırız. Ya siz?" ifadesi kullanıldı.

Tehdidin ardından harekete geçen polisin iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. South Yorkshire Emniyetinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki bir erkek ile 32 yaşındaki bir kadının "kötü niyetli mesaj gönderme" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Şikayetler üzerine Tatar yaylı mesajı erişime kapatan Twitter'dan yapılan açıklamada ise belirli bir hesaba ilişkin değerlendirmede bulunamayacakları ancak "şiddet tehditlerine karşı sıfır hoşgörü politikasına sahip oldukları" kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:13
  1. brexit
  2. ingiltere

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