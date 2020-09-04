  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Aktüel

İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:26:14 -
İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 1940 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 97 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 41 bin 537'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1940 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 2445 vakanın saptandığı 30 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 342 bin 351'e yükseldi.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük yeni vaka sayıları son 25 günde yeniden yükseldi. 8 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde günlük ortalama yeni vaka sayısı yaklaşık 1300 oldu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor
Gündem

Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında sinyallerini verdiği Avukatlık Yasası’ndaki değişikliğin detayları yavaş yavaş netleşiyor..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Erdoğan'dan 'teker teker evlerine gideceğim' açıklaması
Siyaset

Erdoğan'dan 'teker teker evlerine gideceğim' açıklaması

AK Parti MYK toplantısında yeni dönemin şifreleri alınan kararla ortaya çıktı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’ye ka..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı