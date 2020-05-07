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Aktüel

İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 539 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 539 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30 bin 615’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:04:52 -
İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 539 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 539 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30 bin 615’e yükseldi.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 539 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30 bin 615’e yükseldi. Ülkede 5 bin 614 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 206 bin 715’e ulaştığı ifade edildi.


İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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