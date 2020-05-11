İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 210 kişi öldü

İngiltere’de yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 32 bin 65’e yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 284 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte Korona virüs nedeniyle 210 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 32 bin 65’e ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 877 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 223 bin 60’a yükseldiği ifade edildi.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 27 Mart’tan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik, "Karantinayı bitirme zamanı değil" ifadelerini kullanmıştı. Johnson, "İkinci bir artışa izin vermek delilik. Dikkatli olmalıyız. Virüsü kontrol etmeye ve hayat kurtarmaya devam etmeliyiz" demişti. Başbakan Johnson, gelecek haftadan itibaren bahçelerin sosyal mesafe kurallarına uyulması koşulu ile yeniden faaliyete geçeceğini duyururken Çarşamba gününden itibaren vatandaşların açık havada egzersiz yapabileceklerini duyurmuştu.