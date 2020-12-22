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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede 36 bin 804 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:18:36 -
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 691 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 36 bin 804 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bin 314'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte ülkede 691 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 68 bin 307'ye ulaştı, bir günde 423 bin 675 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 469 bin 931 oldu.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle 18 bin 943 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1364'ü yoğun bakımda bulunuyor.

- İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü görülmüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.


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