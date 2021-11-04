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Dünya İngiltere’de skandal! Terör listesinden çıkarılması istendi
Dünya

İngiltere’de skandal! Terör listesinden çıkarılması istendi

Dünyanın pek çok ülkesinde ‘terör’ listesinde yer alan PKK Avrupa ve iki yüzlü İngiltere’nin ‘gözde terör örgütü’ olarak korunmaya devam ediliyor. İngiltere Parlamentosu’nda skandal bir girişim damga vurdu. Parlamentoda PKK’nın terör listesinden çıkarılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 02:03:00 - 2021-11-04 02:09:18
İngiltere’de skandal! Terör listesinden çıkarılması istendi

İngiltere Parlamentosunda, İşçi Partisi, Muhafazakar ve SNP vekillerinden oluşan bir grup, terör örgütü PKK konusunu gündeme taşıdı.

İngiliz vekiller, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK’yı ‘terör örgütü listesi’nden çıkarma kararına atıf yaptı. Vekiller, ülkelerinin PKK ile ilgili değerlendirmesini gözden geçirmesi istedi.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye baskı yalanı

"PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir." diyen vekiller ayrıca terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye baskı yapıldığını söyledi.

2001’de listeye eklenmişti

İngiltere, 2001 yılında PKK'yı 'terör listesi'ne eklemiş ve örgütü, 'Türkiye'nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devleti arayan ayrılıkçı bir hareket' olarak tanımlamıştı.

PKK ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin de 'terör örgütleri listesi'nde yer alıyor.

 

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