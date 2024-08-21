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Aktüel İngiltere'de Shakespeare'in geçmişine açılan gizli kapı ortaya çıkarıldı! Arkeologlar şokta... Önemli keşif
Aktüel

İngiltere'de Shakespeare'in geçmişine açılan gizli kapı ortaya çıkarıldı! Arkeologlar şokta... Önemli keşif

Yeniakit Publisher
2024-08-21 21:21:00 -
İngiltere'de Shakespeare'in geçmişine açılan gizli kapı ortaya çıkarıldı! Arkeologlar şokta... Önemli keşif

Arkeolojik araştırmalar sırasında ortaya çıkarılan kemerin, Shakespeare ve kumpanyasının burada sahne aldığı döneme ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de tarih boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan St George's Guildhall'da, efsanevi İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'in soyunma odasına açıldığı düşünülen 600 yıllık kapı keşfedildi.

Kemer, Norfolk'ta yer alan St George's Guildhall'da, bir duvardaki "garip bir şekle" duyulan merakın yol açtığı arkeolojik araştırmalar sırasında keşfedildi.

İki ilan panosu söküldüğünde, 18. yüzyıldan kalma bir duvar ortaya çıktı. Bu duvardan tuğlalar söküldükçe daha da eski bir kemer ortaya çıktı.
St George's Guildhall'un kreatif direktörü Tim FitzHigham, alçı levhanın arkasındaki keşfi "akıllara durgunluk veren" şeklinde nitelendirdi.


The Guardian'a konuşan FitzHigham, "Shakespeare'in burada oynadığını düşündüğümüz yıllarda kesinlikle burada olan ve büyük olasılıkla oyuncuların dekorları değiştirdiği ve sakladığı bir odanın kapısı," dedi.

King's Lynn'deki St George Guildhall'da bir duvarın arkasında ortaya çıkarılan 15. yüzyıla ait kemerli geçidin tepesi.
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Shakespeare'in doğumundan önce, 1445 yılında ilk kayıtlı performanslara ev sahipliği yapan St George's Guildhall, dönemin tiyatro sahnesinde hayati bir rol oynadı. Tiyatro binası, 1583 yılında kraliyet emriyle kurulan Queen Elizabeth's Men adlı topluluk da dahil olmak üzere, turne yapan gruplar için popüler bir mekandı. Topluluk, 1500'lü yılların sonlarında burada 10 kez sahne aldı.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Matthew Woodcock tarafından yapılan son araştırmalar, Shakespeare'in 1593 yılında veba nedeniyle Londra tiyatrolarının kapatılması sırasında Pembroke Kontu'nun Adamları ile birlikte Guildhall'da sahne aldığına dair yerel inancı destekledi.

Bugün, İngiltere'deki en büyük sağlam Ortaçağ loncası olan I. Derece listesinde yer alan bu lonca, Shakespeare'in İngiltere'de sahne aldığı bilinen tek tiyatro.

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