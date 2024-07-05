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Dünya İngiltere’de sandık çıkış anketlerine göre seçimleri İşçi Partisi kazandı
Dünya

İngiltere’de sandık çıkış anketlerine göre seçimleri İşçi Partisi kazandı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 02:34:00 -
İngiltere’de sandık çıkış anketlerine göre seçimleri İşçi Partisi kazandı

İngiltere’de bugün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde İşçi Partisi, ezici oy üstünlüğüyle zafer elde etti.

Avrupa genelinde aşırı sağın etkinliğinin arttığı bir dönemde İngiltere’de seçmen, demokratik tercihini büyük oranda merkez-sol yönelimli bir partiden yana kullandı.

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de sandıkların yerel saatle 22.00’de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.

Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası’nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin sandalye sayısı ise 131’de kaldı.

Sonuçlara göre Avam Kamarası’nda Liberal Demokratlar 61, Reform UK Partisi 13, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 10, Galler’in bağımsızlığın savunan Plaid Cymru Partisi 4, Yeşil Parti 2 ve diğerleri 19 sandalye elde etti.

İngiltere’nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vereceği görülen seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, “Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim” dedi.
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Sandık çıkış anketlerinde öngörülen sonuçların gerçekleşmesi halinde Muhafazakar Parti’nin Avam Kamarası’ndaki temsil oranı, 1830’lardan bu yana görülen en düşük seviyeye düşmüş olacak. Bu durumda sonuçlar, partinin modern tarihte karşı karşıya kaldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçecek ve İngiliz siyasetinde önemli değişikliklere neden olacak.

Çıkış anketleri, İngiltere, İskoçya ve Galler’deki 130 oy kullanma noktasından elde edilen verilere dayanıyor.

Kuzey İrlanda’yı kapsamayan sandık çıkış anketleri, son beş genel seçimde doğru sonuçları ortalama 1 ila 7 sandalye hata oranıyla göstermişti.

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