  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı

İngiltere’de binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:24:11 -
İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı

İngiltere’de binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, köle tüccarına ait olan heykeli yıktı.


ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm Avrupa’ya yayıldı. İngiltere’nin Bristol kentinde binlerce kişi Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etmek için sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston’ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.


Öte yandan Edward Colston’ın 80 bin kadın, çocuk ve erkeği Afrika kıtasından Amerika kıtasına köle olarak, taşıdığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı