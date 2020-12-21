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Sağlık İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun bulaşma riski çocuklarda daha yüksek
Sağlık

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun bulaşma riski çocuklarda daha yüksek

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin çocuklarda daha fazla olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:55:00 -
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun bulaşma riski çocuklarda daha yüksek

İngiltere'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili korkutan bir haber geldi. İngiliz hükümetine tavsiyede bulunan Danışma Grubu NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, yeni virüsün çocuklara bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tüm dünyada paniğe neden oldu. Kısa sürede 7 ülkeye yayılan Kovid-19'un yeni türüyle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

Çocuklara bulaşma riski daha yüksek

İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan Danışma Grubu NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların koronavirüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü. Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.

Mutasyon 7 ülkeye sıçradı

Öte yandan, mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.

İngiltere ile uçuşlar durduruldu

Kovid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.

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