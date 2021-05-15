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Dünya İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir
Dünya

İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir

İngiltere'de ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan, koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış türü yayılmaya başladı. Son günlerde Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarından artış yaşanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir öncekine göre daha bulaşıcı olduğuna inandıklarını söyleyerek, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:49:00 -
İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ile Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarındaki artış ve son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var." diyen Johnson, "Bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı olduğuna inanıyoruz ama ne kadarıyla bilmiyoruz. Varyant önemli ölçüde daha bulaşıcı ise kısıtlamaları hafifletme söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla bazı zor seçimlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bu aşamada, artan vakaların Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerinde yönetilemez baskılara dönüştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığına dikkati çeken Johnson, varyantta ani bir artışın görüldüğü Bolton'da dahi durumun bu şekilde olduğunu belirtti. Ayrıca Johnson, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

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Yorumlar

turan

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