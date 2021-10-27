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Dünya İngiltere’de “Muhammed” korkusu! İsmine bile tahammülleri yok
Dünya

İngiltere’de “Muhammed” korkusu! İsmine bile tahammülleri yok

İngiltere’de 2020 yılının en çok tercih edilen ismi Muhammed olmasına rağmen, Ulusal İstatistik Ofisi ve İngiliz medyası durumu çarpıtarak Olivers isminin en çok konulan isim olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:43:00 -
İngiltere’de “Muhammed” korkusu! İsmine bile tahammülleri yok

 Münübe Yılmaz

İngiltere’de 2020 yılının en çok tercih edilen ismi Muhammed olmasına rağmen, Ulusal İstatistik Ofisi ve İngiliz medyası durumu çarpıtarak Olivers isminin en çok konulan isim olduğunu yazdı. Muhammed ismi “Mohammed”, “Mohammad”, “Muhammed” gibi farklı şekillerde tam 6 bin 784 bebeğe verilirken, Ulusal İstatistik Ofisi ve İngiliz basını 2020 yılında 4 bin 225 bebeğe verilen Oliver ismini en çok tercih edilen isim olarak gösterdi. Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayınladığı verilerde, 2020’de en çok tercih edilen isim olarak görülen Muhammed, farklı şekillerde yazılması gerekçe gösterilerek kurnaz İngilizler tarafından farklı isimlermiş gibi kabul edildi.

Yusuf ve İbrahim de listede

Ulusal İstatistik Ofisi yetkilileri 2020 yılında en çok tercih edilen isimlerin Olivers ve Olivia olduğunu açıklarken, Muhammed ismine en çok kullanılan isimler arasında yer dahi vermedi. Geçtiğimiz yıl İngiltere’de Yusuf ismi 620 bebeğe verilerek, en çok tercih edilen bebek isimleri arasında 93. İbrahim ismi ise 591 bebeğe verilerek 98. sırada yer aldı.

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