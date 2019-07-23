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İngiltere'de muhalefet liderinden seçim çağrısı

İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın ülkenin yeni başbakanı olmasına tepki göstererek seçim çağrısında bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 15:55
İngiltere'de muhalefet liderinden seçim çağrısı

Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakar Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirtti.

"Ancak ülkemizin desteğini kazanmadı." değerlendirmesinde bulunan Corbyn, anlaşmasız Brexit'in işten çıkarmalar, zam, ulusal sağlık sisteminin ABD'ye satılması riski anlamına geldiğini savundu.

Corbyn, "Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli." ifadelerini kullandı.

Başbakanı, Muhafazakar Parti üyeleri belirledi

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

Johnson, kampanya sırasında 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa AB'den ayrılma vaadi ile dikkat çekmişti.

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:55
  1. Theresa May
  2. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
  3. Buckingham Sarayı
  4. ingiltere

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