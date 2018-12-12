İngiltere'de May için parti içi güven oylaması yapılacak

LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partide Başbakan Theresa May'in liderliği için güven oylaması yapılacağı bildirildi.

Muhafazakar Partiden yapılan açıklamaya göre, partiden 48 vekilin May için güven oylaması yapılması talebiyle imza vermesinin ardından bugün yerel saatle 18.00'de oylamanın yapılması kararlaştırıldı.

Başbakan May'in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

May'in güvenoyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteğini alması gerekiyor. May'in yeterli oyu alması halinde 12 ay boyunca kendisi hakkında güven oylaması yapılamayacak.

May yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda kalacak ve ardından yapılacak lider seçiminde aday olamayacak.

May'in koltuğu için aday olabilecek kişiler arasında eski Brexit bakanları Dominic Raab, David Davis ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın adları geçiyor. Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid'in de May'in yerine geçebileceği ifade ediliyor.