İngiltere'de kupa heyecanı! Arsenal rahat turladı, Tottenham kayboldu
Unai Emery’nin gençleri, Arsenal'i Nottingham Forest karşısında Carabao Kupası'nın bir sonraki turuna taşıdı. 18 yaşındaki genç Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin attığı 3 gol kolay kazanmanın yolunu açarken, Arsenal’in genç oyuncuları Willock ve Nelson attıkları gollerle galibiyetin mimarlarından oldu.25 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
İngiltere Lig Kupası’nda dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda sürpriz sonucu 4. lig ekibi Colchester United’a elenen Tottenham aldı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Tottenham, penaltılarda rakibi Colchester United’a 4-3 mağlup oldu
İngiltere Lig Kupasında 24 Eylül Salı günü oynanan karşılaşmaların sonucu şöyle:
Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest
Colchester United 0 - 0 Tottenham Hotspur (4 - 3)
Crawley Town 1 - 1 Stoke City (5 - 3)
Luton Town 0 - 4 Leicester City
Portsmouth 0 - 4 Southampton
Preston North End 0 - 3 Manchester City
Sheffield Wednesday 0 - 2 Everton
Watford 2 - 1 Swansea City
İngiltere Lig Kupasında 25 Eylül Çarşamba günü maç programı ise şöyle:
19:45 Brighton and Hove Albion - Aston Villa
19:45 Burton Albion - Bournemouth
19:45 Chelsea - Grimsby Town
19:45 Milton Keynes Dons - Liverpool
19:45 Oxford United - West Ham United
19:45 Sheffield United - Sunderland
19:45 Wolverhampton Wanderers - Reading
20:00 Manchester United - Rochdale
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