İngiltere'de kupa heyecanı! Arsenal rahat turladı, Tottenham kayboldu Unai Emery’nin gençleri, Arsenal'i Nottingham Forest karşısında Carabao Kupası'nın bir sonraki turuna taşıdı. 18 yaşındaki genç Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin attığı 3 gol kolay kazanmanın yolunu açarken, Arsenal’in genç oyuncuları Willock ve Nelson attıkları gollerle galibiyetin mimarlarından oldu.

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr İngiltere Lig Kupası’nda dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda sürpriz sonucu 4. lig ekibi Colchester United’a elenen Tottenham aldı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Tottenham, penaltılarda rakibi Colchester United’a 4-3 mağlup oldu İngiltere Lig Kupasında 24 Eylül Salı günü oynanan karşılaşmaların sonucu şöyle: Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest Colchester United 0 - 0 Tottenham Hotspur (4 - 3) Crawley Town 1 - 1 Stoke City (5 - 3) Luton Town 0 - 4 Leicester City Portsmouth 0 - 4 Southampton Preston North End 0 - 3 Manchester City Sheffield Wednesday 0 - 2 Everton Watford 2 - 1 Swansea City İngiltere Lig Kupasında 25 Eylül Çarşamba günü maç programı ise şöyle: 19:45 Brighton and Hove Albion - Aston Villa 19:45 Burton Albion - Bournemouth 19:45 Chelsea - Grimsby Town 19:45 Milton Keynes Dons - Liverpool 19:45 Oxford United - West Ham United 19:45 Sheffield United - Sunderland 19:45 Wolverhampton Wanderers - Reading 20:00 Manchester United - Rochdale

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