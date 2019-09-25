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İngiltere'de kupa heyecanı! Arsenal rahat turladı, Tottenham kayboldu

Unai Emery’nin gençleri, Arsenal'i Nottingham Forest karşısında Carabao Kupası'nın bir sonraki turuna taşıdı. 18 yaşındaki genç Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin attığı 3 gol kolay kazanmanın yolunu açarken, Arsenal’in genç oyuncuları Willock ve Nelson attıkları gollerle galibiyetin mimarlarından oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
İngiltere'de kupa heyecanı! Arsenal rahat turladı, Tottenham kayboldu

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

İngiltere Lig Kupası’nda dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda sürpriz sonucu 4. lig ekibi Colchester United’a elenen Tottenham aldı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Tottenham, penaltılarda rakibi Colchester United’a 4-3 mağlup oldu

İngiltere Lig Kupasında 24 Eylül Salı günü oynanan karşılaşmaların sonucu şöyle:

Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest

Colchester United 0 - 0 Tottenham Hotspur (4 - 3)

Crawley Town 1 - 1 Stoke City (5 - 3)

Luton Town 0 - 4 Leicester City

Portsmouth 0 - 4 Southampton

Preston North End 0 - 3 Manchester City

Sheffield Wednesday 0 - 2 Everton

Watford 2 - 1 Swansea City

İngiltere Lig Kupasında 25 Eylül Çarşamba günü maç programı ise şöyle:

19:45 Brighton and Hove Albion - Aston Villa

19:45 Burton Albion - Bournemouth

19:45 Chelsea - Grimsby Town

19:45 Milton Keynes Dons - Liverpool

19:45 Oxford United - West Ham United

19:45 Sheffield United - Sunderland

19:45 Wolverhampton Wanderers - Reading

20:00 Manchester United - Rochdale

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
  1. İngiltere Lig Kupası
  2. Arsenal
  3. Tottenham

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