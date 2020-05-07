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İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:51:59 -
İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bugüne kadar 91 Kıbrıslı Türk'ün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tuncalı, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler hakkında bilgi verdi.

Bugüne dek İngiltere'de 91 Kıbrıslı Türk'ün koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildiren Tuncalı, "Bu zorlu süreçte 26 yaşından 94 yaşına kadar, genç yaşlı, baba oğul, iki kardeş, aynı aileden 3 kişi ve Erenköy Mücahitlerimiz gibi toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncalı, İngiltere hükümetinin salgınla mücadelede ilk başlarda yavaş ve tedbirsiz davrandığını hatırlatarak, herkes gibi Kıbrıs Türk toplumunun da bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

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