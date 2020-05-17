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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 34 bin 636’ya ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:49:00 -
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 34 bin 636’ya ulaştı

 

 

İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma’nın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 170 artışla 34 bin 636’ya yükseldi.

Ülkede son bir günde yapılan 91 bin 206 ile toplam test sayısı 2 milyon 580 bin 769’a çıkarken, tespit edilen 3 bin 142 yeni vaka ile de toplam vaka sayısı 243 bin 303’e yükseldi. 

Bakan Sharma, bugünkü vaka sayısının teknik bir sorun nedeniyle verileri toplayamayan Kuzey İrlanda’yı içermediğini kaydetti.

Eylüle kadar 30 milyon aşı

Sharma ayrıca Oxford Üniversitesinin AstraZeneca adlı firmayla Kovid-19 aşısı için küresel lisans anlaşmasına vardığını, buna göre üniversitenin aşı çalışmasının başarılı olması halinde eylül ayına kadar 30 milyon doz aşının üretileceği bilgisini verdi. 

Aşı dağıtımı konusunda İngiltere’ye öncelik verileceğini belirten Sharma, gelişmekte olan ülkelere ise aşının mümkün olan en düşük maliyetle verilmesi için gayret edileceğini vurguladı.

Oxford Üniversitesi, Kovid-19’a karşı aşı geliştirme alanında dünyada önde gelen çalışmalardan birine ev sahipliği yapıyor. 

Üniversitede geliştirilen Kovid-19 aşısı geçen ay insan üzerinde denenmeye başlanmış, sonucun haziran içinde belirginleşeceği duyurulmuştu. Aşının, başarılı olması halinde, eylül ayından itibaren üretilmeye başlanabileceği bildirilmişti.

Aşı üretim merkezinin yapımı hızlandırıldı

Öte yandan İngiliz hükümeti, 2022 yazında tamamlanması planlanan Aşı Üretim ve Yenilik Merkezinin kuruluşunu hızlandırarak 2021 yazına çektiğini açıkladı.

Hükümet, Oxford kentinde yapımı süren merkezin planlanandan bir yıl önce açılmasını sağlamak amacıyla desteğini 93 milyon sterline kadar çıkardı. 

Yeni merkezin faaliyete geçmesi halinde, bütün İngiltere nüfusuna yetecek aşıyı 6 ay içinde üretme kapasitesinde olduğunu bildirildi.

İngiliz hükümeti ayrıca sağlayacağı 38 milyon sterlinlik destekle, yapımı süren merkez bünyesinde bir hızlı üretim tesisinin ise bu yaz üretime başlayacak şekilde kurulacağını duyurdu.

 

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