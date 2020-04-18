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İngiltere’de Korona virüsten ölenlerin sayısı 15 bini aştı

İngiltere’de 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 464’e yükseldi.

2020-04-18 17:24:13 -
İngiltere’de Korona virüsten ölenlerin sayısı 15 bini aştı

İngiltere’de 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 464’e yükseldi.


İngiltere’de Korona virüs salgınında son 3 gündür can kayıplarında en yüksek artış yaşanıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısının 15 bin 464’e yükseldiği belirtildi.


Ülkedeki toplam vaka sayısının 114 bin 217’ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, son bir günde 21 bin 389 kişiye korona virüs testi yapıldığı, toplam test sayısının 460 bin 437’ye ulaştığı kaydedildi.


İngiltere’de dün 847 kişi, perşembe günü ise 861 kişi korona virüsten hayatını kaybetmişti.

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