İngiltere'de karantina uygulanan yerlerdeki ortaokullarda öğrenciler koridorlarda maske takacak

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümet, önceki kararından geri adım atarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel karantina uygulanan yerlerdeki ortaokulların ortak alanlarında öğrencilere maske takma zorunluluğu getirdi.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, "Ülkede yerel karantina uygulamak zorunda kaldığımız bazı bölgeler var ve ortaokullarda, ortak alanlar gibi birkaç yerde gençlerin maske takmalarının doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başbakan Boris Johnson da bir okul ziyaretinde öğrenciler için en büyük riskin Kovid-19 değil, okul dışında kalmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Yeni kılavuza göre, öğrenciler ders esnasında maske takmak zorunda olmayacak ancak yerel karantina uygulanan yerlerde koridor gibi ortak alanların kullanımı sırasında maske takılması gerekecek.

Okulların gelecek hafta açılacağı İngiltere'de hükümet, Dünya Sağlık Örgütünün uyarısına rağmen koridorlarda öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmeyeceğini açıklamış ve bu karar tepkiye neden olmuştu.