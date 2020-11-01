İngiltere'de kadın-erkek karışık tuvaletlere isyan! Hükümet geri adım attı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Old Vic tiyatrosu, cinsiyet eşitliği adı altında tuvaletlerde kadın-erkek ayrımını kaldırmış, ardından tepki çeken uygulama ülke genelinde yaygınlaşmıştı. Az sayıdaki kadın tuvaletleri önünde kuyruklar oluşması ve yoğun şikayetler üzerine hükümet, geri adım attı ve ayrımın yeniden getirilmesi için harekete geçti. Kamusal alanda yalnızca kadınların kullanabileceği tuvaletler açılacak.

"Kadınlardan çok şikayet geldi"

İngiltere Topluluklar Bakanı Robert Jenrick, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlara ayrı tuvalet bir ihtiyaçtır. Bu konu hakkında kadınlardan çok şikayet geldi. Onların izzet ve emniyetlerini sağlamak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Jenrick, kanunlara göre tuvaletlerin zaten ayrı olması gerektiğini, uygulamada da bu durumu geliştirmeye çalışacaklarını belirtti.