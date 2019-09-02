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İngiltere'de Johnson krizi! Erken seçim kapıda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı ülkede krize yol açtı. Birçok şehirde sokağa dökülen onbinlerce kişi alınan kararı protesto etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
İngiltere'de Johnson krizi! Erken seçim kapıda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

Protestolar başladı

On binlerce kişi, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararı almasını, başbakanlık binasının önünde protesto etmişti.

Şirketlerin Londra'dan kaçışı

İngiltere'nin AB ile yollarını ayıracak olmasıyla Londra merkezli şirketler, Hollanda, Malta ve Almanya'ya taşınmaya başladı.

Hükümete dava açılacak

Eski bakanlar, Brexit'i önlemek için hazırlanan, hem muhalefetin hem de Muhafazakar Parti'deki isyancıların destek vereceği yasa tasarısını desteklediklerini söyledi.

Parlamento kararına uyulmaması durumunda milletvekilleri, hükümete dava açmaya hazır bekliyor.

Partiden ihraç seçeneği

Öte yandan Johnson, Brexit'i engellemeye çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmeyi planlıyor.

Erken seçime gidilebilir

Böyle bir durumda iktidar partisi konumundaki Muhafazakarlar, Meclis'teki çoğunluğunu kaybedecek. Böylece İngiltere, erken genel seçime gidecek.

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
  1. İngiltere
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