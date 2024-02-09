İngiltere’de JET deneyi! Gelişmeyi olumlu karşılarken: Nükleer füzyondan enerji! Tek tek arttı! Son 40 yılın...

Nükleer füzyondan enerji üretme çalışmalarını meyvelerini vermeye devam ediyor. İngiltere’de 40 yıldır üzerine çalışılan deneyin sonucuna göre nükleer füzyondan daha önce üretilmemiş ölçüde enerji üretildi. Bilim insanları, bu gelişmeyi olumlu karşılarken gelecekte temiz ve sınırsız enerji üretme ihtimalinin arttığından bahsediyorlar.

İngiltere’de JET laboratuvarının yaptığı deneyde, nükleer füzyon daha önceki deneylerinde ürettiği enerjiden daha fazlasını üreterek dünya rekoru kırdı. Bilim insanları bu gelişmeyi olumlu karşılarken, bu gelişmenin “sınırsız ve temiz enerji üretimi” için bir fırsat yarattığını belirtiyor.

Laboratuvardan gelen sonuç, 40 yıldır nükleer füzyon üzerine yapılan deneyin bir ürünü.

Nükleer füzyon, güneşe enerji veren sürecin bilimsel ismi. Küçük parçacıkları ısıtarak ve zorlayarak birlikte daha büyük bir parçacık haline getirmeye yarayan nükleer füzyon, ortaya kullanılabilir enerji çıkartır.

Eğer deneyler başarılı şekilde devam ederse nükleer füzyonla karbon emisyonu olmadan temiz enerji üretilebilir. Ayrıca nükleer füzyon, çevre dostu diğer enerji üretme metotlarına oranla daha stabil olması nedeniyle de tercih edilebilir. Dolayısıyla, iklim krizine karşı önümüzdeki en önemli silahlardan biri olmaya devam ediyor.

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Ancak bilim insanlarının belirttiğine göre bu bir süreç. Nükleer füzyonla kullanılabilir bir enerji üretimi gerçekleştirmek için daha çok deney yapılması gerekiyor. Ancak umutlu olan bilim insanları, “En azından bir adım attık” diyor.

Deneyin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından İngiltere hükümeti de yakın gelecekte Dünya’nın ilk Nükleer Füzyon Enerji Santrali’ni kurmayı planladıklarını açıkladı. İngiltere, 2040’a kadar çalışmaların tamamlanmasını umuyor. Kaynak: BBC