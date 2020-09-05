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Aktüel İngiltere'de İsrailli savunma şirketi Elbit Systems protesto edildi
Aktüel

İngiltere'de İsrailli savunma şirketi Elbit Systems protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:07:17 -
İngiltere'de İsrailli savunma şirketi Elbit Systems protesto edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de Filistin yanlısı bir grup aktivist, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in ülkedeki fabrikalarının kapatılması çağrısıyla eylem düzenledi.

London Palestine Action (LPA) isimli kuruluş tarafından Londra'da düzenlenen protestoya katılan yaklaşık 100 kişilik grup, "Elbit kapatılsın", Özgür Filistin", Elbit silahları çocuklar üzerinde denedi", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistler, şirketin bürosunun bulunduğu Holborn'da, Filistin bayrakları dalgalandırarak, çeşitli sloganlar attı.

LPA'nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı işgal ve zulmün araçları olan şirket ve kurumlara karşı durmak için bir araya gelindiği belirtildi.

Açıklamada, Elbit Systems gibi İsrailli şirketlerin, ürettiği silahları satmadan önce Filistinliler ve Filistinli çocuklar üzerinde test ettiği kaydedildi.

İsrailli savunma şirketi Elbit Systems, insansız hava araçları, istihbari gözetleme ve keşif sistemleri, elektro-optik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin İngiltere'de insansız hava araçlarının motorlarını üreten fabrikaları bulunuyor.






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