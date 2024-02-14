İngiltere’de İsrailli askerler eğitim görüyor: Gazze üzerinde 65 casusluk yapılırken 48 askeri uçak göndermişler

İsrail ordusunun önde gelen müttefiklerinden biri olan Londra, İngiltere'nin İsrailli subaylara, Birleşik Krallık'ta eğitim verdiğini doğruladı.

İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, parlamentoda yaptığı konuşmada, "İsrail, Birleşik Krallık'taki büyükelçiliğinde, Silahlı Kuvvetler personeli tarafından ve Birleşik Krallık'ın savunma odaklı eğitim kurslarına katılımcı olarak temsil ediliyor” dedi.

Milletvekili Kenny MacAskill'in yazılı sorusuna yanıt veren Heappey, şu anda İsrail Silahlı Kuvvetleri’nde görevli altı subayın, Birleşik Krallık’ta olduğunu açıkladı.

İngiltere hükümeti ayrıca, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bu yana dokuz İsrail askeri uçağının İngiltere'ye indiğini itiraf etti. İngiliz hükümeti, bu uçakların ne taşıdığını veya hangi amaçla İngiltere’ye indiklerini açıklamadı.

İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşu ‘Declassified UK’ ilgili haberinde, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin, Gazze'yi bombalamaya başladığından beri İsrail'e 48 askeri uçak gönderdiğini kaydetti. Declassified ayrıca İngiltere'nin, Kıbrıs'taki geniş askeri ve istihbarat üssünden, Gazze üzerinde 65 casusluk görevini yerine getirdiğini ortaya çıkardı.

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Habere göre, Birleşik Krallık'ın İsrail'e verdiği bu düzeydeki askeri desteğin neredeyse hiçbiri, İngiliz ulusal medyasında yer almıyor.