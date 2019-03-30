İngiltere'de İslami dernekten “Diriliş Ertuğrul” vaazı

yeniakit.com.tr Londra’da bulunan Waltham Forest Islamic Association Diriliş Ertuğrul üzerinden İslam tarihine temasla bir kısım nasihatler veren bir vaaz tertip etti.

“Zaferi veren değişmedi.. Değişen biziz.. Allah ve Resulüne itaat etmeyene onurlu zafer verilmez”

Hindistan ulemasından eğitim görmüş Şeyh Burhaan Khandia tarafından verilen vaaz videosuna giriş kısmında Diriliş müziği de kullanıldı.

“Tarihlerini bilmeyen milletlerin gelecekleri yoktur” ifadesini üst üste vurgulayan Khandia, “Tarihi bilmezseniz almanız gereken dersi bilmezsiniz, aynı hataları tekrar tekrar yaparsınız” dedi.

Vaazında Ehl-i Sünnet vurgusu ve hassasiyeti gösterdiği müşahede edilen Khandia, Ertuğrul’un devrinin pek çılgın ve her şeyin karışık bir devir olup Haçlılar, Moğollar, beylikler arası iç çekişme, Selçukluların hali gibi muhtelif zorlu unsurlara dikkat çekti. Bununla birlikte şeyh Khandia, bir diğer tarafta ise Abdülkadir Geylani (rh.a.), Muhyiddin-i Arabi (rh.a.), İmam Gazali (rh.a.) gibi gibi ışık veren kimselerin de bulunduğunu vurguladı.

Geniş perspektifte dönemden bahsederken Selahaddin Eyyubi’ninki gibi zaferlere değinen şeyh, “İslam tarihine baktığınızda Allah’a ve Resulüne itaat etmeyen milletlere asla onurlu bir zafer verilmediğini görürsünüz” vurgusunda bulundu.

Konuşmasının ilerleyen kısmında Osman Gazi ile alakalı bazı nakilleri aktarmayı da ihmal etmedi. Bulunduğu odada Kur’an’ı Kerim’e gösterdiği hürmet ve bu kadar büyük hürmet gösterdiğinden çocuklarının nesilden nesile onurlandırılacağı müjdesi verildiği rivayetini okuduğunda ise dinleyicilerden “subhanallah” sesleri yükseldi.

Devamla Khandia, “Alimin dediği gibi ‘Zaferi veren değişmedi. Allah değişmedi. Değişen biziz’" diyerek Müslümanların gaflet halinin İslam dünyasında bugün böyle bir durum çıkmasına sebep olduğunun altını çizdi.

“Kavmiyetçilik imparatorluğu yıkan bir zehirdir.. İslam tarihi okumak umut verir..”

Bundan sonra milliyetçiliğin/kavmiyetçiliğin bir zehir olup İslam imparatorluğunu yıkan şey olduğuna değinen şeyh Khandia, Arap’ın Arap olmayana veya Arap olmayanın Arap’a üstün olduğunu söyleyenin aldatılmış olduğunu, üstünlüğün ancak takva ile kalp olup kalbin de milliyeti olmadığını belirtti: “Doktora gittiğinizde ve onlar sizin göğsünüzü açtıklarınızda kalbinizde ülkenizin bayrağı bulunmuyor. Pakistan’dan ise şayet kalbiniz yeşil, Türkiye’denseniz kırmızı veya Hindistan’dansanız turuncu olmuyor. Kalbiniz kalptir ve Allah’ın baktığı da budur.”

Ayrıca şeyh Khandia, “İslam tarihi okumanın önemi burada. Umut veriyor bize. İşte onlar gerçekleştirdiler ve biz de gerçekleştirebiliriz. Suriye’de ne olduğunu, diğer yerlerde, Irak’ta ne olduğunu, Çin’de ne olduğunu, Burma’da ve Keşmir’de ne yaşandığını biliyoruz. Ancak Müslümanlar asla umutsuz olmamalı ve onlar ancak Allah’a ve Resulüne dönerlerse umut sahibi olabilirler... Ertuğrul’un hikâyesinde gördüğünüz gibi tek bir şahıs ümmetin değişim potansiyelidir. Hendek Muharebesi’nde Selman-ı Farısi (o) farktı. Resulüllah’a (s.a.v.) fikri veren oydu... Sizin her biriniz de bu ümmetin farkısınız...”

Duada Türkiye vurgusu

Konuşmasını sona erdirirken şeyh Khandia’nın tüm ümmet ve durumlarımızın hayra tebdili için dua ederken hassaten Türkiye vurgusu yapıp “Ya Rabbi Türkiye’nin topraklarını muhafaza eyle.. Bu insanlar Resulüllah’ın kutsal emanetlerine saygı duyup koruyan insanlar, bu koruma vesilesiyle biz de Sen’den onları korumanı niyaz ediyoruz ya Rabbel Alemin” şeklinde dua etmesi de dikkat çekti.