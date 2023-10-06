İngiltere'de İslam merkezi kundaklandı!

Vandalizm eylemi ve ardından binanın ateşe verilmesiyle çok sayıda Kur'an-ı Kerim ve dini kitap yandı, bina ve içindeki eşya ağır hasar gördü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslüman kadınlar için İslam merkezi görevi gören enstitüye gece vakti gizlice girerek hasar veren zanlılar, saldırı ihbarına rağmen olay yerine polisin sevk edilmemesi üzerine birkaç saat sonra geri gelerek binayı kundakladı. İlk ihbarın ardından zamanında müdahale edilmemesi, binanın kundaklanmasında polisin ihmalinin bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Başkentin batısında yardım kuruluşu ve İslam merkezi olarak hizmet veren Al-Falah Enstitüsü, 26 Eylül gecesi vandalizm eylemi ve kundaklama olaylarına maruz kaldı.

Yerel saatle 22.00 civarında binadaki alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra ön kapının camını kırarak içeri giren zanlılar, koyu renkli sprey boyalarla duvarlara, koltuklara, halılara, binadaki yüzlerce Kur'an-ı Kerim ve dini kitaba zarar verdi.

Olayın ardından İslam merkezinin üyeleri ihbarda bulundu fakat polis, yoğunluğu gerekçe göstererek olay yerine ertesi gün geleceğini bildirdi.

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İlk vandalizm eyleminin ardından gece yarısı saat 02.00 civarında alarm sistemi şirketi, enstitü sorumlularını arayarak güvenlik kameralarının tamamen siyah olduğunu, binada yangın çıkmış gibi göründüğünü ve itfaiyeyi bölgeye çağırdıkları bilgisini verdi.

Şirketin bilgilendirmesinin ardından olay yerine gelen polis ve İslam merkezinin üyeleri, binanın kundaklandığına ve büyük çaplı hasar meydana geldiğine şahit oldu.

Al-Falah Enstitüsü üyeleri, binanın tavanının, kapılarının, pencerelerinin, duvarlarının, masa ve sandalyelerinin, dolaplarının ve halılarının yangında hasar gördüğünü, çok sayıda dini kitabın yanı sıra henüz paketi dahi açılmamış yüzlerce Kur'an-ı Kerim'in yandığını gördü.

Polis, 28 Eylül'de binayı boşalttı ve sigorta şirketinden yetkililer, içeriye kimsenin girmemesi için kapıları mühürledi.

Vandalizm ve kundaklama olaylarının ardından Al-Falah Enstitüsündeki tahribata tanıklık etti, İslam merkezinin yetkilileri ile üyelerine olaya ilişkin sorular yöneltti.

Al-Falah Enstitüsü Kurucusu ve Genel Başkanı Meryem Tarık, kundaklama olayına karışan zanlıların 26 Eylül saat 22.00 civarında binaya girdiklerini düşündüklerini belirterek, her yeri tahrip ettiklerini anlattı.

Tarık, "Bir telefon araması geldi. Kalktım, buraya geldim ve her şeyi gördüm. Sonrasında polisi aradık. Polis, meşgul olduğunu ve sabah geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için burası ikinci evleri, benim için ise çocuğum"

Tarık, 2010'dan bu yana hem eğitim merkezi hem de yardım kuruluşu statüsünde hizmet veren enstitünün, kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kadınlar burada toplanıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, tefsir ve hadis okuyoruz. Burada dersler, sabahları kahve saatleri ve yemek kursları var. İnsanlar, burayı çok seviyor. Onlar için burası ikinci evleri, benim için ise burası çocuğum."