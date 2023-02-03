İngiltere'de intikam planı! Kraliçe 2. Elizabeth'e skandal saldırıyı ve her şeyi itiraf etti!

Güney İngiltere'den 21 yaşındaki Chail, Noel günü Windsor Kalesi'nde kraliçeye bir tatar yayı ile zarar vermeye çalıştığını itiraf etti.

Kraliyet konutunun arazisinde gözaltına alınan Chail, olay yerinde bir memura "kraliçeyi öldürmek için" orada olduğunu söyledi.

Saldırgan, ceza mahkemesi duruşmasında 1842 tarihli Vatana İhanet Yasası'nda tarif edilen suç ile öldürmekle tehdit etmek ve silah bulundurmak suçlarını kabul etti.

Chail, kraliçenin bulunduğu kale arazisine girmeden önce Snapchat'te paylaştığı videoda "yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgün olduğunu" söyledi.

"İntikam planı"

Chail'in saldırıyı 1919'da İngiliz birlikleri tarafından Hintlilere karşı gerçekleştirilen 'Jallianwala Bagh katliamının' intikamını almak için planladığı belirtilmişti.

Kraliçe Elizabeth, bu olaydan yaklaşık dokuz ay sonra, 8 Eylül'de, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bir süpermarket çalışanı olan işsiz Chail, Londra'daki duruşmasına yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi Broadmoor'dan video bağlantısıyla katıldı.

Onunla ilgili nihai kararın tıbbi raporlar istendikten sonra 31 Mart'ta aynı mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Chail'in kraliyet ailesine yakın olmak için Savunma Bakanlığı Polisi ve Grenadier Muhafızlarına katılma başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Vatana ihanet suçundan asıldı

Benzer bir davada İngiliz Marcus Sarjeant, 1981'de Londra'nın merkezinde atlı geçit törenindeyken kraliçeye kuru sıkı ateş etmekten suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de en son vatanda ihanet suçundan ceza alan kişi Lord William Joyce oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1945'te "Almanya ile işbirliği yapan" Joyce, 1351 Vatana İhanet Yasası kapsamında ölüm cezasına çarptırıldı ve ertesi yıl asıldı.(euronews)