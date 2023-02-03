  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
Dünya İngiltere'de intikam planı! Kraliçe 2. Elizabeth'e skandal saldırıyı ve her şeyi itiraf etti!
Dünya

İngiltere'de intikam planı! Kraliçe 2. Elizabeth'e skandal saldırıyı ve her şeyi itiraf etti!

İngiltere'de 2021 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunacağını itiraf eden Jaswant Singh Chail, vatana ihanet suçunu kabul etti. Olayla ilgili nihai kararın tıbbi raporlar istendikten sonra 31 Mart'ta aynı mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:35:00 - 2023-02-03 22:48:22
İngiltere'de intikam planı! Kraliçe 2. Elizabeth'e skandal saldırıyı ve her şeyi itiraf etti!

Güney İngiltere'den 21 yaşındaki Chail, Noel günü Windsor Kalesi'nde kraliçeye bir tatar yayı ile zarar vermeye çalıştığını itiraf etti.

Kraliyet konutunun arazisinde gözaltına alınan Chail, olay yerinde bir memura "kraliçeyi öldürmek için" orada olduğunu söyledi.

Saldırgan, ceza mahkemesi duruşmasında 1842 tarihli Vatana İhanet Yasası'nda tarif edilen suç ile öldürmekle tehdit etmek ve silah bulundurmak suçlarını kabul etti.

Chail, kraliçenin bulunduğu kale arazisine girmeden önce Snapchat'te paylaştığı videoda "yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgün olduğunu" söyledi.

"İntikam planı"

Chail'in saldırıyı 1919'da İngiliz birlikleri tarafından Hintlilere karşı gerçekleştirilen 'Jallianwala Bagh katliamının' intikamını almak için planladığı belirtilmişti.

Kraliçe Elizabeth, bu olaydan yaklaşık dokuz ay sonra, 8 Eylül'de, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bir süpermarket çalışanı olan işsiz Chail, Londra'daki duruşmasına yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi Broadmoor'dan video bağlantısıyla katıldı.

Onunla ilgili nihai kararın tıbbi raporlar istendikten sonra 31 Mart'ta aynı mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Chail'in kraliyet ailesine yakın olmak için Savunma Bakanlığı Polisi ve Grenadier Muhafızlarına katılma başvurusunda bulunduğu belirtildi. 

İngiltere: Kraliçe 2. Elizabeth'e saldırı planlayan Chail, vatana ihanet suçunu kabul etti

Vatana ihanet suçundan asıldı

Benzer bir davada İngiliz Marcus Sarjeant, 1981'de Londra'nın merkezinde atlı geçit törenindeyken kraliçeye kuru sıkı ateş etmekten suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de en son vatanda ihanet suçundan ceza alan kişi Lord William Joyce oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1945'te "Almanya ile işbirliği yapan" Joyce, 1351 Vatana İhanet Yasası kapsamında ölüm cezasına çarptırıldı ve ertesi yıl asıldı.(euronews)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23