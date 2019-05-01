İngiltere'de imalat üretimi nisanda azaldı IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisanda 53,1 seviyesine gerildi

LONDRA (AA) - İngiltere’de imalat sanayi üretimi nisan ayında azaldı. IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında 53,1 seviyesine gerildi.İngiltere’de bir önceki ayda (mart) imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 55,1 ile son 13 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti. Sektörel performansta öncü gösterge olarak kabul edilen PMI endeksinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya, bu seviyenin üzeri ise sektörel büyümeye işaret ediyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samueö Tombs, "İmalat sanayisindeki yavaşlama tahminlerimizin altında." ifadesini kullandı. IHS Direktörü Rob Dabson, "İngiltere dışında bulunan müşterilerin Brexit öncesinde tedarik zincirlerini değiştirdiğine dair haberler var." değerlendirmesinde bulundu.

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