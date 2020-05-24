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Aktüel

İngiltere’de İlkokullar 1 Haziran’da açılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’deki İlkokulların 1 Haziran’da açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:16:46 -
İngiltere’de İlkokullar 1 Haziran’da açılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’deki İlkokulların 1 Haziran’da açılacağını duyurdu.


Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de kademeli olarak, normalleşme adımları atılmaya başladı. Korona virüs salgını ile ilgili gelişmeler hakkında yapılan günlük basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki okulların açılıp açılmaması gerektiği tartışmalarına açıklık getirdi. Johnson, yaptığı açıklamada ülkede ki ilkokulların 1 Haziran’dan itibaren kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, “Çocukların eğitimi, refahları, uzun vadeli gelecekleri sosyal adalet için çok önemlidir. Diğer birçok ülkede uygulanan yaklaşım doğrultusunda, çocuklarımızı yönetilebilir ve olabildiğince güvenli bir şekilde sınıflara geri almaya başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan, öncelikle ilkokul 1.sınıf ve 6. sınıfta okuyan öğrencilerin eğitime geri döneceğini ifade etti. Johnson, ayrıca ortaokul 10. ve 12. sınıf öğrencileri için eğitime dönüş tarihinin 15 Haziran’dan itibaren başlayacağını açıkladı.


Hükümetin Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu, çocukların korona virüse yakalamasının daha düşük olduğunu belirtirken, çocukların virüsü başkalarına bulaştırmasının ise daha düşük olduğunu iddia etti.


İngiltere’de toplam korona virüs vaka sayısı 259 bin 559’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 793’e ulaştı. İngiltere, dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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