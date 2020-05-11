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Aktüel

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:46:08 -
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.

Yol haritasında işe dönüşlerin artmasıyla hane halkı dışındakilerle temasın da artacağına dikkat çekilerek, hükümetin artık insanlara toplu taşıma araçları ve marketler gibi sosyal mesafenin her zaman mümkün olmadığı kapalı alanlarda maske takmayı tavsiye ettiği belirtildi.

Maskelerin evde kumaştan yapılabileceği, cerrahi maskelerin sağlık ve diğer çalışanlar için ayrılması gerektiği vurgulandı.

İngiltere'de hükümet, maskenin virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olduğuna dair çok az kanıt bulunduğunu savunuyordu.

Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman edinmede ciddi sıkıntı yaşadığı ülkede, geniş halk kesimlerinin cerrahi maske kullanmasının sorunu daha da derinleştireceği değerlendiriliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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