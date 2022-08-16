İngiltere'de gündem oldu! İngiliz turistleri öyle bir kazıkladılar ki...

Yunanistan, turistlere kesilen fahiş fiyatlı faturalarla konuşuluyor.

Mikonos adasındaki bir mekanda yemek yiyen turistler, gördükleri fatura karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Turistlere yüzlerce euroluk yemek faturası

Hemşireler Amanda Miehs ve Almma Rasmussen'den, bir mojito, bir enerji içeceği ve iki tabak musakka ve kalamar için 533 euro ödemeleri istendi.

Mekan sahibi, Miehs ve Rasmussen'e indirimli fiyatın 433 euro olduğunu söyledi.

İngiliz basını: Adı çıkmış mekan

Her biri altı istiridye, iki margarita ve bir şişe maden suyu söyleyen başka bir çifte ise çıkarılan fatura 417 euro oldu.

İngiltere basınından Mail, söz konusu yerden "adı çıkmış" şeklinde bahsettiği haberinde, "Turistleri çok yüksek fiyatlar ödemeye zorluyorlar. Yerlilerden, tatilcilerden alınanın küçük bir kısmı alınıyor." denildi.

"Kurbanların fiyatlardan haberi yoktu"

Çarpıcı faturaları ödemek zorunda kalan "kurbanların", sipariş vermeden önce fiyatlardan haberdar olmadıkları belirtildi.

Haberde, aynı ürünlerin yerli müşteriye ise 50 euroya satıldığına dikkat çekildi.

"Menüyü bize vermediler"

28 yaşındaki Amanda, "O barın önünden geçiyorduk. Eğer bir içecek alırsak, bana ve Almma'ya şezlong kullanmamızı teklif ettiler. Sadece bir kokteylimiz, bir enerji içeceğimiz ve biraz da musluk suyumuz vardı. Musakkanın 24 euro olduğunu söylediler.

Faturayı veya menüyü sormaya devam ettim, böylece ne ödeyeceğimizi görebilecektim ama bize menüyü vermediler. Garsonlardan biri birkaç kez bize indirim yaptığı için ücretleri gösteremeyeceğini söyledi." dedi.

"Biz onlara küfrettik, onlar da bize"

25 yaşındaki Almma da "Endişelendik ve oradan ayrılmaya karar verdik. Yanımızdaki şezlongların neden çoğunlukla boş olduğunu anladım.

Ödemek için bize 553 euroluk bir fatura verdiler ki bu bizi gerçekten üzdü ve onlara ne kadar kızgın olduğumuzu söyledik. Biz onlara küfrettik, onlar da bize küfretti ama sonra faturayı 433 euroya düşürmeyi kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

"Bizi korkuttular"

Mekanda garsonun olmadığını anlatan Almma, sadece erkeklerin bulunduğunu söyleyerek, "Bizi korkuttular." dedi.

Çok üzgün olduklarını dile getiren söz konusu turist, "O yerin nasıl açık olduğunu anlayamıyorum." diye ekledi.