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Ekonomi İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
Ekonomi

İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı

Geçen ay TÜFE, yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:08:28 -
İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı

LONDRA (AA) - İngiltere'de temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 1 artış kaydetti. Yıllık TÜFE, bir önceki ay yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Temmuzda TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

ONS açıklamasında, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dişçilerin ve berberlerin kullandığın kişisel korunma malzemelerinin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, her yıl perakende mağazalarında görülen indirimlerin bu yıl yapılmamasının da enflasyondaki artışı desteklediği kaydedildi.

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