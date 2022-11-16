İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı
İngiltere'de ekim ayı TÜFE ve ÜFE verilerine göre enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,1'e çıktı.
İngiltere'nin ekim ayı enflasyon verisi belli oldu. İngiltere'de eylül ayında yüzde 10,1 olan enflasyon ekim ayında yüzde 11,1'e yükseldi.
Birleşik Krallık'ın yıllık enflasyon oranı, milyonlarca hanenin yüksek enerji faturalarından etkilenmesinin ardından arttı.
Gaz ve elektrik fiyatları enflasyonu artırdı
Hükümetin enerji fiyat garantisine rağmen enflasyona yukarı yönlü en büyük katkıyı gaz ve elektrik fiyatları yaptı. Artan gıda fiyatları da enflasyonun yukarı yönlü gitmesine neden oldu.
İngiltere İstatistik Ofisi'nin açıkladığı ekim enflasyonu, İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok daha üzerinde.