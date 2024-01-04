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Ekonomi İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Türkiye’den paslanmaz çelik satın almak istiyor! Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Türkiye’den paslanmaz çelik satın almak istiyor! Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:41:00 - 2024-01-04 19:01:00
İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Türkiye’den paslanmaz çelik satın almak istiyor! Türkiye'ye duyurdu

İngiltere çeşitli çalışmalar yapan bir AR-GE şirketi, Türkiye'de olan Türk üreticilerden paslanmaz çelik malzemeler satın alacak. Türkiye'nin kapısını çaldı!

İngiltere’de çeşitli çalışmalar yapan bir AR-GE şirketi, Türk üreticilerden paslanmaz çelik malzemeler satın alacak!

Demir- Çelik sektöründen de sayısız ithalat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı daha yayınlandı.

Bu kapsamda İngiltere’de giysilerin üretimi ve bakımı için çeşitli çalışmalar yapan bir AR-GE şirketi TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den paslanmaz çelik malzemeler satın alacağını duyurdu. İlanında istediği ürünlerin özeliklerini de belirten firma talep ediyor!

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