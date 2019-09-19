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İngiltere'de dehşete düşüren olay! Uyutmak için kullandığı yöntem bebeği hayattan kopardı

İngiltere'de uyuması için diş etlerine annesi tarafından eroin sürülen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:35
İngiltere'de dehşete düşüren olay! Uyutmak için kullandığı yöntem bebeği hayattan kopardı

İngiltere'nin Bangor şehrinde 33 yaşındaki Kimberly Nelligan isimli kadının gece uyuması için diş etlerine eroin sürdüğü 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

"Niyetim zarar vermek değildi"

Çocuğu tehlikeye atmak ve uyuşturucu bulundurma suçundan tutuklu yargılanan anne, 18 Eylül tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğa zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını sadece uyumasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Eroinin büyük bölümü mideye girmiş

Hayatını kaybeden bebeğin otopsisinde eroin büyük bir bölümünün midesine girmiş olduğu ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan annenin mahkemesi kasım ayına ertelendi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:35
  1. Kimberly Nelligan
  2. eroin
  3. otopsi

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