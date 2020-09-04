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Aktüel İngiltere'de çevreciler hızlı tren projesini protesto etti
Aktüel

İngiltere'de çevreciler hızlı tren projesini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:38:33 -
İngiltere'de çevreciler hızlı tren projesini protesto etti

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, hızlı tren projesi HS2'yi protesto etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Extinction Rebellion'ın çevre sorunlarına dikkati çekmek ve ilgili yasal düzenlemenin kısa sürede yapılmasını sağlamak için başlattığı 10 günlük eylem, dördüncü gününde de devam etti.

Parlamento Meydanı'nda toplanan onlarca eylemciden bazıları, Ulaştırma Bakanlığına yürüdü. Bakanlık kapısına kanı simgeleyen kırmızı boya döken eylemciler, hızlı tren projesi HS2'nin iptalini istedi.

3 çevrecinin ellerini yapıştırıcıyla zemine yapıştırdığı protesto sırasında bazı grup üyeleri de Bakanlığın önündeki yolu trafiğe kapattı. Polisin uyarılarına rağmen yolu açmayan 2 eylemci gözaltına alındı.

Çevreciler, eylemlerine gerekçe olarak proje kapsamında çok sayıda ağacın kesilecek olmasını gösterdi.

İngiltere'de ilk etabı 2031'e kadar tamamlanması planlanan ve bugün temeli atılan HS2 Hızlı Tren Projesi, çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Öte yandan, Londa polisi, salı günü başlayan eylem sırasında bugüne kadar 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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