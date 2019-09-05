İngiltere'de Brexit öncesi Amerika'dan serbest ticaret atağı

İngiltere Başkanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Başkent Londra'da görüşen ikili daha sonra basının karşısına çıktı. İngiltere için oldukça yoğun olan bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirildiğini söyleyen Pence, “Sayın Başbakan öncelikle bu kadar içten bir karşıma için teşekkür ediyorum. Birleşik Krallık oldukça yoğun bir dönemden geçiyor, misafir perverliğiniz için minnettarım” ifadelerini kullandı.

PENCE KAYGILI

ABD Başkanı Donald Trump ile bu sabah görüştüklerini belirten Başkan Yardımcısı Pence, “Şundan emin olabilirsiniz ki ABD Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını destekliyor” diyerek ABD'nin aynı zamanda Birleşik Krallık'la bir serbest ticaret anlaşmasına hazır olduğunu söyledi. Pence, “Başkan sık sık ABD'nin dünyadaki en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyler, biz de ABD ve İngiltere arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasını iki ülke arasındaki ticaret hacmini 3-4 katına çıkaracağına gerçekten inanıyoruz. Ama bunu yapmakta kaygılıyız, sizin yanınızda durmaktan ve gücümüzle tarihi ve çok özel ilişkilerimizi güçlendirmekten kaygılıyız” diye konuştu.

SERBEST TİCARET PEŞİNDE

Pek çok farklı üründe ticaret engelinin de olduğunu söyleyen Johnson, bunun yapılacak anlaşma ile çözüleceğini söyledi. Johnson, “Ve şunu da biliyorum ki siz pazarlıkta çok zorlusunuz. O zaman, bu serbest ticaret anlaşmasının tüm taraflar için işe yarar olacağından emin olmak için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.