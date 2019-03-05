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İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden kurtuldu

İngiltere’de bir AIDS hastasının kök hücre bağışıyla virüsten tamamen temizlendiği ve dünyada HIV virüsünden kurtulan ikinci insan olduğu açıklandı.

05 Mart 2019 Salı 13:52
İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden kurtuldu

İngiltere’de bir AIDS hastasının kök hücre bağışıyla virüsten tamamen temizlendiği ve dünyada HIV virüsünden kurtulan ikinci insan olduğu açıklandı.

 

Cambridge Üniversitesinden İngiliz Doktor Ravindra Gupta, kök hücre bağışı sayesinde dünyada ikinci defa bir hastanın vücudundaki HIV virüsünü tamamen attığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan AIDS hastasının, kök hücre bağışından sonra HIV virüsüne bağışıklık kazandığı açıklandı. Hastanın henüz tam olarak iyileştiğini söylemek için erken olduğunun altını çizen Doktor Gupta, “Vücutta hiçbir virüse rastlamadık, hasta kısman iyileşti ve iyileşme süreci devam ediyor” dedi. Hastanın 3 yıldır kök hücre tedavisi ve antiretroviral tedavi gördüğü açıklandı.



CCR5 molekülü barınmayan kök hücre

 

Dünyada AIDS’ten kurtulan ilk insanın Amerikalı Timothy Brown olduğu biliniyor. Brown, 2007’de kök hücre tedavisi sayesinde HIV virüsünden kurtulmuştu. Tedaviyi yürüten doktorlar aradıkları ilik bağışçıları arasından tıpkı Brown’da olduğu gibi, HIV’in hücre içerisine girmesini sağlayan CCR5 molekülü bulunmayan bir bağışçıyı seçti. CCR5 molekülü barındırmayan kök hücrelerde HIV virüsünün tahrip edici eyleme geçemediği gözleniyor.

 

Öte yandan kök hücre naklinin vücutla yüzde yüz uyumlu olmasının nadir görülüyor ve her zaman uyumlu bir kök hücre bulunamıyor. Dünyada yaklaşık 37 milyon insana HIV ve AIDS bulaşmış durumda, AIDS’in 1980’lerden beri 35 milyon insanı öldürdüğü biliniyor. Yapılan son bilimsel çalışmalar, virüsün yayılmasını ve güçlenmesini zorlaştırıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:52
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