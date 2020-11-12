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Dünya İngiltere’de bir kişi araçla polis karakoluna daldı
Dünya

İngiltere’de bir kişi araçla polis karakoluna daldı

İngiltere'de polis, başkent Londra'da polis karakoluna çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 03:11:00 -

Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, bir kişi aracıyla yerel saatle 18.58'de (21.58) Edmonton polis karakoluna çarptı. Olayda, yaralanan kimse olmadı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise karakola aracıyla çarpan kişinin daha sonra yola benzin döküp ateşe verdiği ve polislerce gözaltına alındığı görülüyor.

Polisten yapılan ikinci açıklamada, soruşturmaya terörle mücadele birimlerinin destek verdiği bildirilirken zanlının kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İngiltere'de 3 Kasım'da ulusal terör tehdidi seviyesi, "önemli"den "ciddi"ye yükseltilmişti. Kararın Fransa ve Avusturya'daki terör eylemlerinin ardınan gelmesi dikkati çekmişti.

İkinci en yüksek seviye olan "ciddi", terör saldırısının "çok güçlü bir olasılık" olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester kentinde medyana gelmişti Bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Başkent Londra'da da bıçaklı saldırılar gerçekleştirilmişti.

 

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