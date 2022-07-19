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Dünya İngiltere'de aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı! Evler cayır cayır yandı
Dünya

İngiltere'de aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı! Evler cayır cayır yandı

Tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşayan ve yetkililerin uyarılarda bulunduğu İngiltere'de aşırı sıcaklığın ardından Wennington bölgesinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:22:00 -
İngiltere'de aşırı sıcaklar sonucu yangın çıktı! Evler cayır cayır yandı

İngiltere’de bugün rekor seviyede sıcaklığın kaydedilmesinin ardından kentin Wennington bölgesinde yangın çıktı.

İngiltere, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti. Londra’da kaydedilen aşırı sıcakların ardından kentin Wennington bölgesinde yangın çıktı.

Evler cayır cayır yandı

Evlerin bulunduğu bir bölgede çıkan yangın nedeniyle bir evin küle döndüğü kaydedilirken hızla yayılan yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak itfaiye ekipleri aşırı sıcaklar nedeniyle yangına müdahalede zor anlar yaşıyor.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Wennington bölgesinde aşırı sıcakların ardından yangın çıktığını ifade ederek, “büyük bir olay” ilan edildiğini duyurdu. Khan, yangına 15 araçla mücadele edildiğini, çok sayıda itfaiye ekibinin de olay yerinde olduğunu dile getirdi. Khan, durumun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

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